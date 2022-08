DELFI KLAIPEDAS | Toijala koondise kahvatust esimesest poolajast: alguses loobiti nagu telliskive

„Ma ei saa öelda, et me polnud valmis, aga visked ei tabanud ja tegime lollusi. See on arusaadav, sest tegime nädala trenni ja koosseisus on uued mehed, kes on küll olnud saalis, aga kellele peab veel leidma rollid. Algus ja esimene poolaeg olid rasked, aga edasi läks paremaks,“ rääkis koondise peatreener Toijala peale kohtumist. „Oleme teinud nädala kõva trenni, kuid jalad ei töötanud ja alguses loobiti nagu telliskive.“