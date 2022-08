DELFI KLAIPEDAS | Kaksikduubli kirja saanud Kullamäe: sellisel tasemel ei tohi nii pehmelt alustada

„Peale mängupausi tulime tagasi ja sellisel tasemel ei tohi nii pehmelt alustada. Saime olukordi, aga lõpetasime kehvasti. Sellisel tasemel karistatakse need asjad väga kergelt ära. Me peame aru saama, et konkurentsis olemiseks peame iga sekund võitlema,“ vaatas Kristian Kullamäe tagasi kohtumisele. „Lõpus harjusime ja läks natuke paremaks. Loodetavasti pühapäeval on veel parem.“