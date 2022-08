Sissevaade Katari jalgpalli MM-ile: Inglismaa vutiässad peavad õlleta hakkama saama, Belgia staarid elavad aga tõelises luksuses

Suured jalgpalliliigad on sel ja järgmistel nädalatel algamas. Tavapäraselt tähendab see, et väikeste pausidega (koondise- ja talvepausid) pannakse täie hooga juuni algusesse välja. Algav hooaeg on aga juba ette kaheks tükeldatud. Kõik teevad plaane teadmisega, et novembri algusest keskenduvad maailma parimad jalgpallurid Kataris toimuvale MM-finaalturniirile.