DELFI FOTOD | Renoveerimise läbinud Märjamaa staadion taasavati

Renoveeritud staadionil on kuus täispikkuses tartaankattega jooksurada, mida ümbritseb asfalteeritud soojendusrada. Staadioni otstes on teivashüppe- ja kõrgushüppeala, kolm kaugushüppekasti, kettaheite- ja odaviskesektor, kuulitõukeala. Staadioni keskel on täismõõtmetes jalgpalliväljak, küljel võrkpalli liivaväljak ja tribüünid pealtvaatajatele. Staadioniala ümbritseb 3-meetrine aed ning rajati välisvalgustus.