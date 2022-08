DELFI SOOMES | Venemaa ralliässa ränk eksimus täitis pahase nimisponsori soovi

Kuigi paljudel spordialadel on Venemaa ja Valgevene sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osalemine keelatud, siis autorallis võivad nad neutraalse lipu all startida. Nii pääseski WRC 2 sarja tippude hulka kuuluv Nikolai Grjazin vaatamata vastuseisule Soome ralli stardinimekirja, kuid saatuse tahtel teda võistlemas ei näe.

Grjazin tegi neljapäeva hommikul testikatse teisel läbimisel tõsise avarii. Lõpuks veeres ta küll oma Škodaga katse finišisse, kuid hiljem tuvastati, et tema masina turvapuur on katki. Seega pole Toksport tiimi ridades võistleval mehel võimalik starti tulla.

Ilmselt oli see kergenduseks neile, kes soovisid Venemaa sportlaste võistlusele mitte lubamist. Kolm nädalat tagasi sõidetud Rally Estonia korraldajatel õnnestus Grjazini võistlema pääs tõkestada tänu talle kehtestatud riiki sissesõidukeelule.

Soome parlamendisaadik Kalle Jokinen tegi oma riigi valitsusele ettepaneku samasuguseks käiguks, kuid Soome valitsus sellist otsust vastu ei võtnud. Ainus piirang oli see, et autol ei tohi olla Venemaa lippu ning ka raja ääres ei tohi fännid Venemaa lippu lehvitada.

Ralli eel sõnas Secto Automotive esindaja, et nende hinnangul ei tohiks venelast starti lubada. „Kui meil oleks piisavalt mõjuvõimu, kasutaksime seda. Secto logo Venemaa sõitjate autole ei tule,“ teatas ta.

Grjazin ja tema kaardilugeja Konstantin Aleksandrov on tänavu võistelnud kolmel MM-rallil. WRC 2 arvestuses hoiab ta 4. kohta. Näiteks Sardiinias sai ta oma klassis esikoha.

Grjazinile heidetakse ette seda, et ta pole üheselt mõistnud hukka Venemaa kallaletungi Ukrainale. MM-rallidel on Grjazin püüdnud Venemaa sõjalise agressiooni teemadel rääkimisest hoiduda. Veebruaris Rootsis keeldus ta sellel teemal esitatud küsimustele vastamast. Sardiinia ralli lõpus toimunud pressikonverentsil kurtis ta aga seda, et suure tõenäosusega ei saa ta Rally Estonial võistelda.