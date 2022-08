Vägev: eestlane krooniti piljardi juunioride Euroopa meistriks

„Sama eriline, nagu on Karli võidetud Eesti esimene piljardi tiitlivõistluste kuldne medal, on ka see, mil viisil ning milliste tulemustega ta selle võitis,“ sõnas peale turniiri võitu alaliidu esindaja Kristjan Kuusik. „Võita 16 parima hulgas neljast kohtumisest koguni kolm otsustavas mängus ehk seisuga 7:6 ning ühe kohtumise tulemusega 7:5, ei ole tavaline nähtus. Ju siis pidi nii minema ja meile, eestlastele, see väga hästi sobib.“