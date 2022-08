OTSEBLOGI JA FOTOD | Tänak juhib Soome rallit Lappi ees. Viies katse jäi ära, kuuenda võitis jaapanlane

Eilse esimese katse (3,48 km) võitis Thierry Neuville 1,2 sekundiga Tänaku ees, kuid täna pole belglane oma tiimikaaslasele vastu saanud. „Otil on teine stardipositsioon ning ta võtab hulle riske, mida mina ei võta,“ lausus Neuville enne päeva teist hoolduspausi YLE ralliraadiole.

Tänak võitis 2. ja 4. katse ehk Laukaa (11,75 km) mõlemad läbimised, jättes mõlemal juhul vahetult enda selja taha Lappi vastavalt 2,7 ja 0,4 sekundiga. Eestlasele võis 5. katse ära jäämine kindlasti tuska teha, sest kaotsi läks hea võimalus jälitajatega vahet veelgi suurendada. „Austame palun kõik rajajulgestajate korraldusi. See on meie kõigi turvalisuse huvides,“ tuletas Tänak All Live'i otseülekande vahel inimestele meelde.