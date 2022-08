Teet Allas eesootavast põnevuslahingust: Paidel võib tekkida läbipõlemisoht, aga kaitse on neil kõva

Allase sõnul pole Paidel mitte mingisugust võidukohustust ning nende jaoks saab eelkõige määravaks see, kuidas suudetakse pingega toime tulla.

„Karelil (Paide peatreener Karel Voolaid - R.H.V) on selline taktika, et ta ei karda kedagi ega midagi. Aga oma bravuurikate sõnavõttudega võib ta mängijatele surve peale panna. Kui väheste kogemustega mängijad asju korralikult läbi ei mõtle, siis võib neil tekkida tõsine läbipõlemisoht. Sest tegelikult pole ju vahet, kas tuleb vastu Kuressaare või Anderlecht, jalgpall on ikka samasugune. Osad ei suuda aga nii mõelda ja võib juhtuda, et hakatakse jalga väristama. Samas on Karel muidugi juba sel suvel tõestanud, et suudab mängijaid väga hästi vaimselt ette valmistada,“ rääkis Allas, et teda mängu osas kahetised tunded.

„Kõik räägib loomulikult Anderlechti kasuks, sest nende eelarved ja võimalused on võrreldes Paidega täiesti teised. Aga midagi võimatut ma ei näe“, on endine eesti koondislane lootusrikas. „Paide on saanud oma kaitse hästi toimima ja Tallinnas on neil kindlasti võimalus olemas. Kui Klavanil on hea päev ja teised suudavad pea külmana hoida, siis ma ei näe mingit põhjust, miks Paide ei võiks üllatada.“

Allase sõnul on väikelinna klubi edu rajatud eelkõige tugevale kaitsele (viimase 250. minuti jooksul pole Paidele Konverentsiliigas löödud ainsatki väravat) ning see eristas neid Euroopas ka teistest Eesti meeskondadest. „Ma arvan, et tänu heale kaitsele ei ole Paide läinud mängudele suure hurraaga peale. Flora lõikas just sellega näppu, et mindi liiga agaralt ründama ning Levadia ei suutnud treenerite taktikalist nägemust väljakul ellu viia,“ rääkis Allas.