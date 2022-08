Eelmisel hooajal Kalev/Cramos mänginud lätlane jätkab karjääri Keilas

Eelmisel hooajal sai lätlasest mängujuht Paf Eesti-Läti Ühisliigas keskmiselt 17,4 mänguminutit ning viskas selle ajaga 6,1 punkti ja jagas 3,1 korvisöötu.



„Keila tegi mulle pakkumise, rääkisin oma naisega ja otsustasime, et see oleks meile parim variant,“ sõnab Vitols. „Ootan väga huvitavat hooaega, sest Keila on kõrgliigas uustulnuk ja püüan aidata meeskonnal võimalikult palju mänge võita!“



Meeskonna peatreener Peep Pahv usub, et Vitols on oma kogemuste ja taseme poolest Keila noorele meeskonnale väga sobiv täiendus. „Eelkõige ootan temalt liidriks olemist nii treeningutel kui riietusruumis, et meie oma noortel oleks kõrgel tasemel kogenenud eeskuju, kelle järgi joonduda.“



Samuti leiab Pahv, et lätlasest mängumehest peaks saama üks Keila KK mängulisi liidreid. „Mul on väga hea meel, et saime Keilasse nii heal tasemel mängija,“ märgib Pahv ning lisab, et tugeva mängujuhi paika saamine tähendab kogu koosseisu ülesehituses olulise nurgakivi paigutumist.