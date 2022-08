BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis kaotas kontrollkohtumise Leedule 14 punktiga

Viimastel suurturniiridel ebaõnnestunud Leedul on järgmistel kuudel kõrged sihid, liiatigi liitusid koondisega NBA ässad Jonas Valančiūnas ja Domantas Sabonis ning Euroliiga tippmängijad. Neist kaks esimest esialgse info põhjal avamängus ei osale, aga ka kahe kuulsama mehe puududes on vastaste koosseis vägev. Sel suvel debüteeris rahvusmeeskonna eest Kanadas üles kasvanud ja varem sealseid noortekoondisi esindanud Ignas Brazdeikis, kes sai unistuste liigas kirja 64 matši, ent uueks hooajaks liitus Kaunase Žalgirisega. Teravaid mehi leiab ka tagaliinist, kus on Euroliigas mängivad Rokas Jokubaitis (Barcelona), Rokas Giedraitis (Baskonia) ja Marius Grigonis (Ateena Panathinaikos). Muud koondislased teenivad leiba peamiselt Leedu tippklubides, nagu Kaunase Žalgiris, Vilniuse Rytas ja äsja kõrgliiga litsentsi saanud suurte ambitsioonidega BC Wolves.