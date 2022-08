DELFI KLAIPEDAS | Eesti koondis kaotas haigusele veel ühe põhimehe

„Arst ütles, et ta on haige, pole mõtet teda kaasas hoida ja saatsime mängija koju ära. Vaatame, mis seisus on ta järgmisel nädalal. Loodetavasti on nii Maik kui Henri tagasi Tartus toimuvaks turniiriks Belgia ning Bosnia ja Hertsegoviinaga,“ ütles koondise peatreener Jukka Toijala peale neljapäeva hommikust treeningute. „Parem on see, et nad on täna haiged, kui Euroopa meistrivõistlustel. Mõtleme asjale positiivselt!“