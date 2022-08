GRAAFIKUD | Ragnar Klavan – Eesti suurimate eurokogemustega vutimees, kes paneb karjääris maha järjekordse vinge märgi

Turniiridel sellisesse faasi jõudes on tavapärane, et vastu hakkavad tulema tiimid, kelle jaoks on Eesti klubid üsnagi tundmatud suurused. Siiski on Paide võistkonnas olemas mängumees, keda ei pea seekordsele vastasele Brüsseli Anderlechtile eraldi tutvustama. Loomulikult on siinkohal tegemist Ragnar Klavaniga.