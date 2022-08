Mängijad, kes toovad Premier League’i hooaja alates võidud

Kõrgliiga jalkaklubid on kulutanud suvel miljoneid, et kokku panna tiimid, kes suudaks algaval hooajal mänge võita. Kui sul on nutikam mänguplaan, siis samal ajal on võimalik internetis klubijuhtide strateegiad ümber lükata ja ise võit koju tuua. Premier League Fantasy alustab liiga avamänguga, kui kohtuvad Arsenal ja Crystal Palace.