Kihlveokontorid: Paidest suuremat autsaiderit Konverentsiliigast enam ei leia

Kõikidest Konverentsiliiga 3. eelringi mängudest on just Paide võidu- ja viigikoefitsient kihvleokontorites kõige suurem.

Veelgi karmim on hetkeseis Olybetis, kus Paide võidukoefitsient on 23.00, viigi koefitsient 7.40, mis protsentide keelde kantuna tähendab, et Paide võidu tõenäosus on vaid 4,3% ja viigi tõenäousus 13,5%.