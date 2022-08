Võru lõi käed endise TalTechi mängijaga ja paar aastat meistriliigast eemal olnud pärnakaga

Eelmisel aastal Türi vallavalitsusse valitud Perillus on juba kolmas mängija, kes on üle tulnud TalTechi meeskonnast. Lisaks temale on Kagu-Eesti klubiga käed loonud Rasmus Meius ja Cris Karlis Lepp. 199-sentimeetrine keskblokeerija alustas Eesti meistriliigas mängimist 2017. Aastal, kui esindas Järvamaa Võrkpalliklubi. TalTechi ridades pallis 22-aastane mees kolm hooaega.