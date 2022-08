Uue lepingu sõlminud vormelipiloot viskas konkurendi üle nalja

Aastase pausi järel kuninglikku sarja naasnud Albon on näidanud käismasoleval hooajal häid esitusi ning Williamsi meeskond otsustas teda selle eest ka uue lepinguga premeerida. Kuigi täpset kontrahti pikkust ei avaldatud, siis anti teada, et see ulatub kaugemale kui pelgalt järgmine hooaeg.

„Williams on minu nõusolekul avaldanud pressiteate, et sõidan järgmisel hooajal nende ridades. See on tõsi ja ma olen Williamsiga 2023. aastaks lepingu sõlminud. Ma sõidan järgmine aasta Williamsis,“ lõõpis Albon, kes on enne Williamsiga liitumist sõitnud nii Toro Rossos kui ka Red Bullis.