DELFI VIDEO | Robert Täht neljast kaotatud kontrollmängust: iga mees sai peeglisse vaadata

Eesti läheb valiksarjale vastu nelja järjestikuse kaotuse pealt, kui kahel korral jäädi kontrollmängudes kindlalt alla nii Türgile kui Türgile. Kontrollmängudes nurgaründaja Robert Täht , kes on pikalt põlve ravinud, platsil ei käinud, kuid EM-valiksarjas loodab ta seda teha.

Kas Täht võib juba pühapäeval mängu sekkuda, selgub lähipäevade jooksul. „Rääkisime peatreeneri Fabio Soliga enne trenni sellest. Esimene eesmärk on, et 17. augustiks (kordusmäng võõrsil Belgiaga - K.R.) peaks kindlasti valmis olema, aga pühapäeva ka veel päriselt maha ei kannaks. Pidime reedel tegema lõpliku otsuse, kas olen tiimi abistamas või vaatan esimest mängu kõrvalt,“ kommenteeris Täht.

Eesti koondise nurgaründaja rääkis Delfile antud videointervjuus pikemalt, kuidas kaotatud kontrollmängud on koondist mõjutanud ning mida on vaja teha, et võistkond pühapäevaseks mänguks Belgiaga valmis oleks.