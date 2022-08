DELFI SOOMES | Ott Tänak: kui auto on ümber sõrme, saab teha igasuguseid asju

Ott Tänak tunnistas Soome MM-ralli eel Delfile antud videointervjuus, et mõned nädalad tagasi sõidetud Rally Estonia valmistas pettumuse. „Loodetavasti on siin enesetunne parem, aga sellist kiirust, millega võidu eest võidelda, on raske välja võluda,“ lausus ta.