Lääne-Virumaal toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel pääses finaali koguni üheksa eestlast

Kenny Kivikas : „Enne starti oli tunda, et tegemist on koduste tiitlivõistlustega, närvipinge oli mul tegelikult päris kõrge.“ Oma sooritust hindas Kenny suhteliselt stabiilseks: „Tegin võrdlemisi kindla peale jooksu ja võtsin rahulikumalt, kui tundus, et olukord hakkab kontrolli alt väljuma.“ Füüsilist enesetunnet kommenteeris Kenny sõnadega „väga raske“: „Ei teagi, kas midagi on kehas valesti või mängis oma osa ka palav ilm.“

Lauri Sild : „Erinevate eeljooksude radade algused olid väga sarnased, vaid esimesed kontrollpunktid olid erinevad, seetõttu nägin kaua minuga samal minutil startinud Timo ja Gustav Bergmani Rootsist. Minu jaoks oli see koosjooks kasulik, kuna nägin nii ära, mis tempoga on vaja liikuda, et finaali pääseda.“ Lauri sõnul on tema füüsiline enesetunne viimastel nädalatel olnud kõikuv ja seetõttu oli tal enne starti oma vormi keeruline hinnata.

Timo Sild : „Enne starti tundsin end ebakindlalt ja isegi kergelt löödult, sest ettevalmistuse kõige olulisemal hetkel, kui oli vaja hakata vormi viimistlema, sain vigastuse, mis ei veel täielikult paranenud,“ viitas Timo kaks nädalat tagasi USA-s Maailmamängudel oksaga reide saadud vigastusele. „Õnneks, kui kaardi kätte sain, oli selge, et täna tuleb orienteeruda, mitte joosta. Sellega ma täna siis ka tegelesin. Siiski oli rajal olles sees kerge pelg, eriti kui sõnajalgades või võsas jooksin, et teist orki jalga ei saaks.“

Homse startimise osas pole ka Kennyl veel lõplikku otsust: „Tasub tunnetada keha ja mõelda, kas homme tavarajal starti minna, seda just ilmaprognoosi silmas pidades, mis veel soojemat ilma lubab. Nädalavahetusel on ikkagi meie põhidistantsid – lühiraja finaal ja teatejooks, kus meil on kõige suuremad võimalused midagi väga head korda saata.“

Evely Kaasiku, kes finišijoone ületamise hetkel oli oma eeljooksu liider, olles 47 sekundit kiirem senisest parimast Lina Strandist (Rootsi), oma sooritusega siiski rahul ei olnud:

„Tegelikult ei läinud täna üldse hästi, aga nägin juba metsas, et rada on ülimalt tehnililne, see oli võib-olla üks tehnilisemaid eeljookse, mida ma olen jooksnud.

Metsatüübiks oli tihe lehtmets, nii et kogu aeg oli nagu müür ees, mis takistas suunahoidmist, nii et tegin väikseid vigu. Tundub siiski, et seda juhtus ka teistel. Õnneks sain rajal järjest rohkem rütmi kätte ja lõpp sujus mul paremini. Kui saan lühiraja finaali ja paistab, et saan, siis on võimalik, et jätan homse tavaraja vahele. Mul oli hiljuti kaks jalavigastust ning seetõttu hoian end lühiraja finaaliks.“

Valitsevad Euroopa meistrid Marika Teini Soomest ja Matthias Kyburz Šveitsist jõudsid samuti kindlat finaali, saavutades oma eeljooksudes vastavalt 1. ja 4. koha.