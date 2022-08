UEFA sammub FIFA jälgedes: Meistrite liigas on edaspidi pikk suluseisu kontrollimine minevik

UEFA andis teada, et alates käimasoleva hooaja Meistrite liiga alagrupiturniirist on kohtunikke abistamas poolautomaatne suluseisu tuvastamise süsteem, mida jalgpallifännide seas kutsutakse lihtsustatult „robotkohtunikeks.“

Suluseisu hakkab Meistrite liigas tuvastama jäsemetuvastus tehnoloogia, mille jaoks on staadionile paigaldatud 12 spetsiaalset kaamerat. Nendega luuakse 29 andmepunkti abil mängijatest animeeritud skeletid, mis muudab praeguse aeganõudva videokohtunike süsteemiga (VAR) suluseisu tuvastamise kordades kiiremaks.

„UEFA otsib pidevalt uusi võimalusi, et muuta jalgpalli paremaks ja kohtunike tööd lihtsamaks. See uudne süsteem aitab VAR-i meeskonnal langetada otsuseid kiiremini ja täpsemalt, parandades nii mängu tempot kui ka otsuste stabiilsust. Tehnoloogia on ametlikeks mängudeks valmis ja sobitub igale Meistrite liiga staadionile,“ vahendab Reuters UEFA kohtunike osakonna juhi Roberto Rosetti sõnu.