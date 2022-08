Anderlecht ei tulnud mütsiga lööma

„Retoorika, et nüüd läheb raskemaks, meid ei aita. Hindaksin meie esimese ringi vastast mitte vähem raskemaks kui see, mis meid Anderlechti puhul ees ootab. Raske saab olema, aga kindlasti ei kasuta me võistkonna ettevalmistamisel äärmuslikke väljendeid,“ rääkis Paide peatreener Karel Voolaid.

„Ütlen ausalt, me tahame seda mängu võita. Kindlasti ei poe me Anderlechtiga mängides kaevikusse. Sõnum mängijatele on, et kõik on tegelikult võimalik. Eesmärk on sama nagu eelmises kahes ringis – minna edasi!“

Voolaid loodab, et 34-kordsel Belgia meistril lasuv favoriidipinge annab autsaideri rollis Paidele üllatamiseks võimalusi: „Ei ole küsimustki, et neilt nõutakse Paide elimineerimist ja selle selgeks tegemist juba esimeses mängus. Meil on sellega seoses kindlasti omad võimalused.“

Anderlechti loots Felice Mazzu lubas, et kell 19.45 A. Le Coq Arenal algavas matšis ei tulda mütsiga lööma. „Meil on vastas väga hea meeskond. See, et nad eelmises ringis ei lasknud kahes mängus endale väravat lüüa, näitab, kui tugevad ja hästi organiseeritud nad on. Kui sul on võistkonnas sellise CV-ga mängija nagu Ragnar Klavan, siis annab see palju juurde. Austame Paidet väga. Me ei looda kerget mängu. Peame endast parima andma, et võita. Teame, et treener Voolaid meid ei karda,“ sõnas Mazzu.