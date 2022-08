Eesti korvpallikoondise tagamängija vahetas Pärnu vormi Viimsi oma vastu

„Valisin Viimsi, sest olen kuulnud ja ka näinud, et siin aetakse asju ausalt ja professionaalselt. Treeningtingimused on suurepärased ning kodumängudel on saalis rahvast palju. Uue hooaja eesmärgiks on võita klubiga nii palju karikaid kui võimalik. Tuleb raske, aga huvitav hooaeg. Ootame kõiki fänne saali,“ kutsub Post kõiki Viimsi- ja korvpallifänne kaasa elama.