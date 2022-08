Karel Voolaid enne mängu Anderlechtiga: eesmärk on sama, mis kahes eelmises ringis - minna edasi!

„Eile ja täna võistkonnale esitatud sõnumid on olnud sellised, et retoorika, et nüüd läheb raskemaks, meid tegelikult ei aita. Eelmised kaks vastast olid samuti väga keerulised. Hindaksin Tbilisi Dünamo valmisolekut, nende ladusat kombineeritud mängu ja head kontrolli mitte vähem raskemaks kui see, mis meid Anderlechti puhul ees ootab. Kogu lugupidamise juures Anderlechti vastu, kui nad Tbilisiga omavahel kokku põrkaks ja oma parimad asjad käiku paneks, oleks see lahtine ja ründav jalgpall. Raske on, aga kindlasti ei kasuta me võistkonna ettevalmistamisel äärmuslikke väljendeid,“ rääkis Voolaid tänasel pressikonverentsil.