Horner proovis Vettelit tagasi Red Bulli meelitada: see oleks olnud nagu eksi juurde naasmine

„Meil olid pikad läbirääkimised, aga see oleks olnud nagu eksi juurde tagasi minemine, mis pole teadupärast esimese korraga võrreldav. Meie ühised saavutused on väga muljetavaldavad ja ta jääb alati osaks meie ajaloost. Oleme tõesti väga uhked, et ta on meie meeskonda kuulunud,“ vahendab RacingNews365 Horneri sõnu.

„Kellelgi polnud õrna aimu, et ta karjääri lõpetab. Kohtasin teda pärast Prantsusmaa GP-d ja nägin kui suur pettumus see tema jaoks oli. Polnud sugugi meeldiv teda võistlejaterivi keskpaigas näha ja ma usun, et ta ei nautinud seda ka ise. Tal on olnud vaimustav karjäär, aga nüüd on aeg eesriie ette tõmmata,“ lisas Horner.