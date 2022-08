Kontaveiti treener Torben Beltz: kui Anett treenib palju ja on väljakul õnnelik, loksub kõik iseenesest paika

Maailma teine reket Anett Kontaveit on juuni keskpaigast pärast venelase Dmitri Tursunoviga koostöö lõpetamist treeninud nimeka sakslase Torben Beltzi käe all ja vähemalt seni on neil teineteise kirjeldamiseks ainult häid sõnu jagunud. Aeg näitab, kas Beltz on see, kes aitab Kontaveitil teha karjääris järgmise sammu: esmalt suure slämmi turniiril poolfinaali jõuda ja seejärel kõige suuremate trofeede nimel finaalis mängida. Just Beltzi käe all võitis 2016. aasta Australian Openil oma esimese suure trofee ja tõusis maailma esireketiks nüüdseks kolmekordne slämmivõitja Angelique Kerber. Oma karjääri kõrgeimale, 19. kohale on Beltz aidanud ka horvaatlanna Donna Vekići. Mullu novembrist selle aasta aprillini treenis Beltzi näpunäidete järgi Briti imelaps Emma Raducanu.