„Tavaliselt muretsed vigastuste pärast, aga praegu keset suve on seis selline, et mängijatel on ilmnenud erinevad muud probleemid. Jälgime olukorda ja kasutame mehi mõistusepäraselt,“ vihjas abitreener Indrek Reinbok koondist kummitavale haiguste lainele, mille puhul õnneks pole tegu koroonaga.