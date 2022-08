DELFI KLAIPĖDAS | Agressiivne Leedu korvpallikoondis üritab viimaste aastate häbi maha pesta

„Leedu koondis on viimastel aastatel korduvalt komistanud ja asjad pole läinud libedalt, mistõttu tahavad nad end mängida tagasi pildile. Kuna käib valmistumine MM-valiksarja aknaks ja EM-iks, siis on eelseisvas kohtumises mõlemal koondisel lisaks võidule oma muud eesmärgid. Samas kõigis viimastes Leedus toimunud sõprusmängudes on meeskond läinud peale ülimalt aktiivselt, agressiivselt ja jõuliselt – need on kolm kodukohtumiste märksõna,“ tõdes vastaste viimased matšid läbi töötanud Eesti rahvusmeeskonna abitreener Indrek Reinbok Klaipėdas.