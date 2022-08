INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kus kulgeb Ironman Tallinna võistlustrass ja millised tänavad on nädalavahetusel liikluseks suletud?

Mis ja millal toimub?

6.-7. august 2022 toimuvad IRONMAN Tallinn ja IRONMAN 70.3 Tallinn võistlused. Seoses IRONMAN Tallinna põhivõistlustega 6. augustil ja IRONMAN 70.3 Tallinn võistlusega 7. augustil on mitmeid muudatusi Tallinna ja lähiümbruse liikluskorralduses ja ühistranspordi graafikutes. Rada on sarnane möödunud aastasele ja need, keda piirangud siis puudutasid peaksid ka praegu tähelepanelikud olema.

Kui palju inimesi tuleb kohale?

Milline on võistlusdistants?

6. augustil toimuv IRONMAN Tallinn võistlus algab 3,8 kilomeetrise ujumisdistantsiga Harku järves, jätkub 180,2 kilomeetrise rattadistantsiga, mis viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse ja läbi linna Lennusadamasse ning lõpeb 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel sisaldades ka väljakutsuvat kuid meeleolukat vanalinna lõiku. 7. augustil toimub ka IRONMAN Tallinn 70.3 võistlus, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. IRONMAN 70.3 Tallinn on ühtlasi ka triatloni Eesti meistrivõistluste distants. Võistluse finiš on Lennusadamas.

Võistlusdistantsid täpsemalt:

Ujumine toimub Harku järves. Start on liivrannast ning sportlased ujuvad ühe 3,8 km ringi. Rajal on 19 poid, mis aitavad vees orienteeruda. 7 suurt poid on nummerdatud. Poide järgi ei saa vaadata täpset distantsi, kuid kui vaadata enne kaarti ning nummerdatud poide asukohta, saab nende järgi aru umbes, kui palju on ujutud ja palju on veel jäänud.