Viaplay kommentaator Ott Järvela: parimad võiduvõimalused on Manchester Cityl ja Liverpoolil

„Ma usun, et Premier League’i uus hooaeg ei erine olulisel määral eelmisest, kus Manchester City ja Liverpool teistest selgelt üle olid. Arvan, et nende kahe vahel tuleb taas väga tihe andmine meistritiitli nimel. Man City peatreener Pep Guardiola on pannud suure panuse Erling Braut Haalandile, kelle sarnast mängijat tal varem polnud. Aga ka Jürgen Klopp on Liverpooli edurivi tänavu jõuliselt värskendanud. Tuleb Premier League’ile kohaselt põnev hooaeg,“ sõnas Viaplay jalgpallikommentaator Ott Järvela.