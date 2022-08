Suvised jalgpalliüleminekud – kes kuhu liikus?

Chelsea peatreeneril Tuchelil õnnestus leida Rüdigerile asendus, kes hoiaks kaitseliini sama tugevana, nagu see oli eelmisel hooajal. Klubiga sõlmis neljaks aastaks 56,4 miljoni euro eest lepingu kaitsemängija Kalidou Koulibaly. Rüdiger suundus eelmise aasta Meistrite liiga tšempioni Real Madridi ridadesse. Leping on neljaks aastaks, mille käigus jahib mees oma teist Meistrite liiga karikat.

Manchester City jätab aga uuel hooajal seljataha pikaajaline ründaja Raheem Sterling, kes sõlmis lepingu Chelseaga viieks aastaks 56,4 miljoni euro eest. Chelsea peatreener Tuchel on öelnud, et Sterlingi saamine Chelsea ridadesse oli klubi mehitamisel peamine prioriteet pärast Lukaku laenul tagasipöördumist Inter Milani. Lisaks lahkusid Arsenali ridadesse Gabriel Jesus ja Oleksandr Zinchenko, keda näeme uutes särkides juba õige pea Premier League’i avamängus.

Noormees tõestas eelmisel hooajal, et on oma hinda väärt, skoorides 30 mängus 29 väravat. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on väitnud, et Haalandi diil hakkab mõjutama edaspidiseid üleminekuid ja lepinguid Premier League’is, ja eks ta nii ole.

Kõige suurema meedia tähelepanu on saanud Erling Haalandi üleminek Borussia Dortmundist eelmise hooaja Premier League’i karika võitnud Mancester City ridadesse. Juba augustis saab näha, kuidas see mängu mõjutab. Igatahes on Haalandi diil rahaliselt üks mahukamatest lepingutest Premier League’is – selle väärtus on 100 miljonit eurot.

Lisaks on keskväljakule toodud 22-aastane portugallane Fábio Vieira, kes tuli 40 miljoni euro eest Portost. Meeskonnas on uutest tegijatest veel noor brasiillane Maquinhos São Paulost, Matt Turner ning ukraina kaitsja ja keskmängija Oleksandr Zinchenko Manchester Cityst.

Uueks tipuründajaks on sisse toodud Gabriel Jesus Manchester Cityst, seda ligikaudu 53 miljoni eest. Noor brasiillane koos Saka ja Rowe’i toetusega äärtes peaks olema just see, noor ja kiire ründekolmik.

Arsenali juhtkond on otsustanud oma ründavat poolt muuta ja toonud sisse mitu uut noort jalgpallurit. Eesmärk on muuta mäng kiiremaks pärast Aubameyangi lahkumist Barcelonasse 100 miljoni euro eest.

Tottenhami juhtkond on otsustanud teha tiimis suuremad ümberkorraldused ja sisse tuua päris mitu uut mängijat. Suur nimi on ründaja Ivan Perišić, kes tuleb üle Inter Milanist. Lepingu on tänaseks allkirjastanud veel Fraser Forster, väravavaht Southamptonist.

Muidugi ei saa mainimata jätta jutte Christiano Ronaldo lahkumisest Unitedist, et naasta LaLigasse ja mängida laenul Atlético Madridi ridades. Kuid Atlético Madridi president on hetkel avaldanud, et ei näe selleks võimalust.

Liverpool mängis eelmine hooaeg head tiimijalgpalli, lõpetades liigatabelis teisel kohal. Kuid sel suvel tuli klubi juhtkonnal võtta vastu raske otsus ja müüa meeskonna üks parimaid jalgpallureid Sadio Mané ligikaudu 41 miljoni eest Bayern Münchenile. Mané ise kommenteeris uut lepingut kui oma profikarjääri järgmist väljakutset.

Kuid see tähendab, et Liverpool on toonud oma ridadesse uusi noori mängijaid. Esiteks toodi Liverpooli ridadesse uus ründaja Darwin Núñez, kes eelmisel hooajal skooris Benfica eest 34 korda. Tiimiga liitus vaid 18-aastane šoti mängija Calvin Ramsay, kes olla klubi meelest ideaalne parem äärekaitse järgmiseks hooajaks, kui on vaja Trentile vahetust. Ramsay leping läks maksma ligikaudu 7,7 miljonit eurot. Juba veebruaris tahtis Liverpool enda ridadesse tuua Fábio Carvalho, kuid diil kukkus läbi, ent nüüd, suvel, suudeti asjad paika saada ja juba 1. juulist on Carvalho mänginud punases särgis.

Fulhami tagasitulek

Fulham on toonud oma ridadesse paar täiendust, et sel hooajal Premier League võimalikult eduka tulemusega lõpetada. Esiteks toodi Manchester Unitedist sisse Andreas Pereira. Mees on oma viimased kaks hooaega olnud laenul Lazios. Uueks mängijaks on veel portugallane João Palhinha, kellega sõlmiti leping viieks aastaks 23,7 miljoni eest.

Kas Lewandowski aitab Barcelonal jõuda LaLiga karikani?