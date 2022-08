Jose Mourinho on paika saamas järjekordset pusletükki: Liverpoolis säranud, kuid PSG-s põrunud Wijnaldum on teel Rooma

Nüüd kirjutavad mitmed väljaanded ning ka tunnustatud üleminekute spetsialist Fabrizio Romano, et Wijnaldum on liitumas AS Romaga . Tegemist saab ilmselt olema laenulepinguga ning PSG maksab jätkuvalt osa poolkaitsja palgast.

AS Roma peatreenerile Jose Mourinhole oleks Wijnaldum järjekordseks oluliseks täienduseks. Sel suvel on Mourinho Rooma toonud juba Paulo Dybala, Nemanja Matici, Zeki Celiki ja Mile Svilari.

Eelmisel hooajal tüüris Mourinho AS Roma Konverentsiliiga võitjaks, Itaalia meistrivõistlustel saavutati kuues koht. Algaval hooajal on AS Romal Konverentsiliiga võitjana koht olemas Euroopa liiga alagrupiturniiril. Itaalia meistriks krooniti AS Roma viimati hooajal 2000/01.