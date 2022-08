Tartu Ülikool Maks & Moorits sai uueks hooajaks paika kümnenda mängija

Tartu meeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul oodatakse oma kasvandikult tõusu järgmisele astmele. „Hendrik on hea eeskuju, kuidas siduda ülikooliõpingud ja meistriliiga tasemel korvpallurielu. Meie jaoks on oluline, et meeskonnas oleks tartlaseid ja see on väga hea, et saime temaga ka uueks aastaks kokkuleppele. Klubis mängitud aastate jooksul on ta saanud korraliku karastuse ja ootame temalt sel hooajal stabiilsete esitustega tõusu järgmisele tasemele,“ ütles Peterson.