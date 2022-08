Parima sõbra tapnud olümpiavõitja saadeti pikaks ajaks trellide taha

Inside The Games kirjutab, et Tüvshinbajar lõi mitmel puhul oma sõpra vastu pead ning lisaks ründas ta teda ka ühe raske objektiga, milleks oli ilmselt kivi.

Lisaks 2008. aasta olümpiakullale võitis Tüvshinbajar 2012. aastal Londoni OM-il ka hõbemedali. Maailmameistrivõistlustelt on tal ette näidata 2015. ja 2017. aasta pronksmedalid. Aasia meistrivõistlustelt on ta võitnud neli medalit ning korra on ta kroonitud nii Aasia mängude kui ka Aasia meistrivõistluste võitjaks.