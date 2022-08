Käsipallikoondise treener Kaspar Lees: võitsime täna lätlasi jõu ja tahtmisega

Sõprusmängud on osa ettevamistusest 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni mängudeks, mis toimuvad juba 8.-14. augustil Rumeenias. Esimestes kontrollmängudes, mis toimusid juuli lõpus Põlvas, alistas U18 koondis Läti koondise kahes kohtumises tulemustega 31:25 ja 33:22.



„Kui võrrelda tänast mängu eelmiste sõprusmängudega, siis mängu algus oli taaskord kaootiline. Lätlased oli muutnud oma kaitsetaktikat, realiseerides hästi ning olles kaitses aktiivsemad. Meie olime raskustes, ei suutnud meeskonnana mängida ja olime hädas rünnakuga rünnakul ja jäime alla teise laine survele. Kui saime kaitse toimima, saime ka mängu tagasi. Teisel poolajal kasutasime 7:6 formatsiooni rohkem ja see toimis täna,“ analüüsis kohtumist treener Kaspar Lees.



„Mõneti üllatuslikult tekkisid rünnakul uued liidrid, kes võtsid mängu enda peale, samas mõni varasem liider kustus. Tänase mängu võtsime võidu puhtalt jõu ja tahtmise pealt, paraku mänguilu selles kohtumises ei olnud,“ võttis treener kohtumise kokku.



EM-le mõeldes leidis Kaspar Lees, et kuigi enne tänast mängu analüüsiti eelmiste sõpruskohtumiste videoid ning korrigeeriti oma vigu, siis ometi on veel vaja palju mõelda ja analüüsida, et muutuda paremaks.



U-18 koondis mängis kooseisus: Marek Kopli, Arno Vare, Urmas Rõuk (kõik HC Tallas), Andero Viljus, Karl Markus Kannel, Randel Matthias Lepp (kõik Põlva Käsipalliklubi), Karl Kramm (HC Tallinn), Karl Kõverik, Rasmus Eensaar, Hugo Liiv (kõik Tallinna Käsipalliakadeemia), Robin Liinsoo, Hendrik Koks (mõlemad Viljandi HC), Alvar Soikka (HC Kehra), Ilja Kosmirak, Marcus Rättel, Madis Valk (kõik Tapa valla Spordikool).