Klaperjaht 2022: uued takistused rajal ja parem vaade

Reedest, 5. augustini pühapäevani toimuval võistlus toimub harjumuspärases paigas Tartumaal Lagujal, kuid maastik on mõnevõrra muutunud. „Kooreüraskite tõttu oli maaomanik sunnitud hulga kuuski maha võtma, mis võimaldas rajaga liita mitmed uued elemendid ja parandas publiku vaadet rajale,“ rääkis võistluse peakorraldaja Vaiko Püttsepp. „Uudsust ja põnevust on kindlasti nii võistlejatele kui pealtvaatajatele.“

Püttsepp lisas, et rajaolud on head. „Kõike on mõõdukalt, ei ole vett ega pori ülearu, samas pole ka liiga kuiv. Ilm peaks prognoosi kohaselt tulema samuti meeldiv,“ rääkis ta. „Laupäeva õhtul on kavas ka meelelahutusprogramm. Üle mitme aasta saab Klaperjaht toimuda piirangutevabalt, mis tähendab, et oodata on tõelist off-road festivali.“