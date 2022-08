Hispaania kuldse põlvkonna poolkaitsja jätkab karjääri Itaalia esiliigas

35-aastane Fabregas, kes on varasemalt esindanud nii FC Barcelonat, kui ka Londoni klubisid Arsenali ja Chelsea't, veetis viimased kolm hooaega AS Monacos, mille järel sai temast vabaagent.

Erandiks ei olnud ka Como jalgpalliklubi tegevjuht Dennis Wise: „Ma rääkisin Darren Deiniga (Cesc Fabregase agent - R.H.V) erinevatest mängijatest ja küsisin, et kas tal oleks mulle mõnda loovat poolkaitsjat pakkuda. Ta hõikas välja Cesci nime, mille peale pidin ennast näpistama, et kas ma kuulsin tõesti õigesti? Ta vastas, et jah, Cesc Fabregas, mis sa temast arvaksid? Loomulikult olin ma nõus ja sealt need asjad hargnema hakkasid,“ rääkis endine Inglismaa koondise jalgpallur BBC-le antud intervjuus.