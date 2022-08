Rallikrossi noorteklassides kindlustati Eesti meistritiitlid

Klassis Junior1600 Kehalas võitnud Robin Allik (Honda Civic) liikus punktitabelis konkurentidele püüdmatusse kaugusesse. „Koos Super1600 klassiga toimunud eelsõitudes oli mõni ärev hetk, aga Junior1600 finaalivõit tuli kindlalt,“ rääkis Allik.



Hooaja kokkuvõttes tõi Allik välja arengu eelmise aastaga võrreldes. „Kõigil radadel suutsin olla kiirem kui eelmisel aastal,“ rääkis ta. „Hooaja eel arvasin, et ei suuda sõita Super1600 võistlejatega samas tempos, kuid tegelikult see õnnestus.“ Allik on kogunud viie etapiga 125 punkti, Albert Pärtelson (Honda Civic) 87 ja Albert Ako Kokk (Honda Civic) 85. Etapil oli teine Pärtelson ja kolmas Laur Johannes (Lada Kalina).



Crosskart 125 võitis etapi ja tagas ühtlasi Eesti meistritiitli Armin Raag. „Finaalis sain hea stardi, mis oli väga tähtis, sest rada oli kastetud ning tagapool nähtavus halb,“ sõnas ta. „Tuli rahulikult võtta, sest rada oli pärast kastmist ka päris libe.“ Eesti meistritiitli taganud Raagile olid mitmed rajad võõrad. „Mõned võistlused olid päris keerulised, õppisin palju, aga juba hooaja algusest oli sihiks tulla Eesti meistriks. Tahtsin võita.“ Raag on kogunud 325 punkti, teisel kohal jätkav Georg Steve Supper 292 ja Jonathan Lee Mäe 289 punkti. Etapil sai teise koha Patrick Sarapuu ja kolmanda Rasmus Tsirna (kõik CK 125).



Super1600 klassis võitis Kehala etapi Marko Muru (Honda Civic), teisele kohale sõitis end Sergei Bronski (Renault Clio) ja kolmandaks tuli Kristjan Kutsar (Ford Ka). Touringcar-klassis võidutses eelviimasel etapil Priit Rebane (Volvo C30), teine oli Rommi Pukk (BMW 120) ja kolmas Rauno Rappu (VAZ-2105).



Klassis Crosskart Xtreme katkestati finaalsõit ohtliku olukorra tõttu punase lipuga lausa kahel korral. Viienda etapi võitjad selgusid erakorraliselt nende nelja ringi tulemuste põhjal, mis olid teises kordusstardis punase lipu ajaks sõidetud. Nii pääses poodiumi kõrgeimale astmele Peeter Rüütel (Semog Bravo Sport), teisele kohale platseerus Tamo Toodo (SpeedCar Wonder) ja kolmandale Gabriel Koort (SpeedCar Xtreme).



Ka võimsamas Supercar klassis lehvis finaalsõidus punane lipp, mis võistluse katkestas, kuna esikohalt rajal pirueti teinud Maiko Tamm jäi ohtlikus kohas rajale seisma. Kordusstardi tulemusena kujunes Supercar-klassi pjedestaal järgmiseks: Maiko Tamm, Mart Tikkerbär ja Tõnu Peek (kõik Mitsubishi Lancer Evo).



Crosskart 650 klassis võitis Karl Martin Miliste, järgnesid Laur Langeproon ja Margus Miliste (kõik CK 650).



Terminal Oil rallikrossi Eesti meistrivõistluste viimane etapp toimub 1. oktoobril Pärnus Porsche Ringil.