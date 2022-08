DELFI VIDEO | Audenteses koos mänginud Kotsar ja Raieste ühte Euroliiga klubisse sattumisest: toona ei osanud sellistest asjadest mõeldagi

2014. aasta septembri lõpus aitasid Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste Eesti karikasarjas Audentese SG/Noortekoondis II rivistusel alistada 101:95 BC Valga Maks&Mooritsa, toona tõi Kotsar13 ja Raieste kolm silma. Esimene neist sõlmis eelmisel kuul lepingu Baskoniaga, mistap kannavad kaks Eesti meest kaheksa hooaja järel taas ühe klubi vormi. Kuid nüüd on tegu Euroliiga meeskonnaga.

Kotsari väitel uuris ta enne Baskoniasse siirdumist Raiestelt maad. „Eelmise [koondise] akna ajal rääkisime natuke, et kuidas seal on. Kui lepingu sõlmimiseks läks, siis ka, et mida vaadata ja mida teada,“ sedastas koondise keskmängija.