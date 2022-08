FOTOD | Drell: olen suhelnud Bullsi ja suure Euroopa riigi kõrgliiga klubiga, aga konkreetseid pakkumisi pole

205 cm pikkune liikuv Drell võiks unistada ookeani taga 3-and-D rollimängija (three-point shooting and defense ehk kolmepunktivise ja kaitse – E. K.) kohast, mistap eelmise hooaja lõpetas äär NBA sõsarsarjas G-liiga ja suvel kandis ta Chicago Bullsi vormi suveliigas. „Kolmeste protsent jäi kripeldama. Üks asi on suveliiga, aga ka G-liigas oli mõned mängud enne hooaja lõppu protsent 37%, aga lõpetasin 30-ga. Ise hakkasin ka selle pärast muretsema, ja kui hakkad sellele mõtlema, siis lähebki see veel rohkem alla. See jäi väga kripeldama, sest 37% oleks juba shooter (viskaja – E. K.). Aga viimastes voorudes tuli paar nullirida sisse,“ tunnistas ta.