Siim-Sander Vene kriitiliselt korvpallikoondise seisust: füüsiliselt oleme praegu võib-olla paremad, aga muidu mitte

„Joosta ei saanud kolm nädalat. Ega see head ei teinud. Põhimõtteliselt jäi auk sisse. Võtab aega, et vormi saada. Pigem on vorm kehvem kui suve alguses. Aga lõpuks tuleb vormi saada, muud ei jää üle,“ lausus ta.

Mis mulje on Venel jäänud koondise üldisest seisust? „Ma arvan, et üldises pildis ei tundu parem (kui juunis). Füüsiliselt võib-olla on natuke parem, aga muidu mitte. Pean silmas üksteisemõistmist, üksteisega koos mängimist, kuhu keegi liigub jne. Liikumised on üks asi, aga mängudes tekivad erinevad olukorrad - nende lugemine ja nendest arusaamine ei ole praegu heal tasemel. Tänasel päeval see veel väga suur murekoht ei ole, aga eelmine aken näitas, et on küll. “