Flora jalgpallur siirdus Küprose esiliigasse

Talvel Tammekast lahkunud ja FC Floraga liitunud 26-aastane ründaja jõudis poole aastaga Flora esindusmeeskonna särgis väljakul käia 12 korda. Selle ajaga lõi ta kaks väravat ja andis kaks väravasöötu. Lisaks käis mängija kuuel korral väljakul ka esiliigas, kus lõi kolm väravat, vahendab Flora kodulehekülg. Nüüd sõlmis mängija lepingu Küprose esiliigaklubi Peyia 2014-ga. Lepingu esialgseks pikkuseks on üks aasta, mida on võimalik pikendada veel aasta võrra.

„Olen jõudnud klubi kohta natuke uurida, aga kindlasti on väga palju uut ja põnevat ees ootamas. Paphose linnas olen käinud mitmeid kordi ning minu kutsa on ka selle järgi nime saanud – seega väga eriline side on linnaga olemas,“ sõnas Tristan Koskor.

Koskori teekond Floras jäi lühikeseks. „Floras oldud ajaga sain teada, kui toredad, sõbralikud ja professionaalsed on siinsed mängijad ja neid toetavad treenerid ja klubi inimesed,“ ütles ründaja.

„Inimene, kes arvab, et midagi enam paremini teha ei saa, ei ole arenemisvõimeline. Usun, et iga päev on võimalik samm edasi astuda. Eesmärk on mul alati olnud olla meeskonnale maksimaalselt kasulik, seda joont jätkan kindlasti ka uues klubis,“ lisas Koskor lõpetuseks.

Koskorit on võimalik näha uues koduklubis mängimas alates 10. septembrist, kui Küprose esiliiga hooaeg algab.

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: „Praeguses seisus on meil tipuründaja kohale viis mängijat, mis tähendab piiratud võimalusi anda kõigile piisavalt mänguaega või võimalust pöörata piisavalt individuaalset tähelepanu treeningutel. Rauno Alliku alustas hooaega ääreründajana, kuid sellel hooajal on temast kujunenud meie põhiründaja. Lisaks on esindusmeeskonna treeningutega liitunud noor ründaja Tony Varjund.“

„Tänaseks päevaks oleme olukorras, kus oli mõistlik leida kellelegi paremad võimalused mänguaja teenimiseks. Tristan Koskori algus Floras ei ole olnud lihtne ja ta ei ole enam ka noormängija, nii me leidsimegi koos mängija endaga, et uurime teisi võimalusi. Tristan on kindlasti väga võimekas mängija ja kõrge töökultuuriga, mis loob talle head võimalused tõusta põhiründajaks uues klubis,“ lisas Hurt.