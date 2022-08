Viirusega maadlev korvpallikoondis loodab tugevate kontrollmängudega jõuda ühisele lainele

Eesti kaotas kuu tagasi MM-valiksarjas 57 : 88 Saksamaale ja 77 : 96 Iisraelile, pärast mida tõusis tähelepanu keskmesse meie mängijate nigel füüsiline vorm. „See oli meile kõigile äratus, et peame tööd tegema,“ tunnistas koondise peatreener Jukka Toijala teisipäevasel avatud treeningul. „Me polnud soovitud vormis, aga see on ajalugu ja õppisime sellest. Eelmisel nädalal taas kokku saades oli näha, et poisid on teinud vahepeal tublilt enda kallal tööd.“