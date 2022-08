Vandaalid valmistavad peavalu, Haapsalu staadioni värav võib suletuks jääda

Üks võimalus on, et tulevikus pääseb staadionile vaid läbi spordihoone, teine võimalus on ka, et rulapargile tehakse eraldi sissepääs peavärava kõrvale.

Nii kaugele on Haapsalu spordibaasid viinud see, et staadionil vandaalitsemine on muutunud igapäevaseks. Vare loetles, et viimasel ajal on vandaalid lammutanud aia kilbi, lõhkunud staadionil klaaspudeleid, loopinud laiali prügi, aga vedanud ka tribüünitoolid kaubamaja parklasse.