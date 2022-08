Štelmahersit ootab kohtutee, lätlane ütles lepingu üles ühepoolselt

„Nymburki võib võrrelda Kalev/Cramoga. Neil on sarnane strateegia ja eelarve - nad otsivad mängijad, kes tahavad edasi areneda ja karjääris järgmist sammu astuda. Mulle meeldib see, sest osa minu tööst ongi teha mängijaid paremaks,“ rääkis Štelmahers Nymburki kodulehele.

„Olukord kujunes selliseks, et Nymburk tuli pakkumisega ning otsustasin kasutada oma võimalust ning töötada tugevamas liigas ja klubis, mis mängib ka FIBA ​​Meistrite liigas,“ sõnas 47-aastane lätlane. „Selliseid võimalusi ei tule sageli ette, mistõttu otsustasin nii käituda [lepingu sõlmida]. Lisaks pakkus Tšehhi klubi ka kaheaastast lepingut, mis on muidugi ahvatlevam variant.“

Štelmahers tunnistas, et hollandlased polnud nõus tema lepingut lõpetama. „Püüdsime koos agendiga saavutada kompromissi, arutasime Leideniga olukorda. Ütlesin, et palun laske mul minna, aga kokkuleppele ikkagi ei saanud. Meie poolt pakkusime isegi lepingu lõpetamise eest raha, et saaksime meeskonnast lahkuda. Aga me pole veel kokkuleppele jõudnud,“ lisas Štelmahers.