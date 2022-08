Selgusid Eesti korvpallimeeskonna kandidaadid EM-finaalturniiriks ja MM-valikmängudeks

„Mängijad on kindlasti paremas vormis, kui nad olid seda juuni lõpus. Vahepealsel perioodil oli tähelepanu füüsilisel ettevalmistusel ning mehed on olnud tublid. Nad on jälginud programmi, mille Priit Lehismets neile koostanud on ning võime tulemustega rahul olla,“ võtab peatreener Jukka Toijala kokku mängijate praeguse vormi.



Kandidaatide valikuga, keda sel korral on kokku 18, jääb Toijala rahule. „Me oleme mängijate valikuga rahul. Kõik mängijad, kes on terved ning saadaval, on kohal ning valmis tööd tegema.“



Küll ei leia sel korral kandidaatide nimekirjast Henri Veesaart, kes on kuulunud koondise nimekirja kolmes viimases MM-valikmängude aknas.