Inglise vutiklubide kaptenid arutavad, kas jätkata mängude eel põlvitamist

Vutiklubide kaptenid on ühe vastavasisulise kohtumise juba pidanud, kuid mingile otsusele ei jõutud. Nüüd on plaanis kokku kutsuda uus arupidamine. Enne seda peavad kaptenid veel nõu oma meeskonnakaaslastega, kirjutab BBC Sport.

Inglise jalgpalliklubide mängijad on kohtumiste avavile eel ühele põlvele laskunud alates 2020. aasta juunist, mil mängud koroonaviiruse esimese laine vaibumise järel jätkusid.

Tänavu veebruaris otsustas Crystal Palace`i mustanahaline ründaja Wilfred Zaha põlvele laskumise lõpetada, sest tema sõnul ei ole see aktsioon loodetud tulemust andnud, sest sõltumata sellele solvatakse mustanahalisi mängijaid edasi.

Pärast Zaha avaldust tegid ka mitmed Inglise esiliigaklubid - teiste seas Derby, Brentford, Bournemouth ja Queens Park Rangers - otsuse põlvitamine lõpetada. Paljud nende klubide mängijad leidsid, et see aktsioon on oma aktuaalsuse minetanud ega aita võitluses rassismi vastu.