Pochettino: kui VAR teinuks tööd korralikult, poleks Real meistrite liiga võitja

PSG läks sel kevadel Realiga peetud kaheksandikfinaali kordusmängule 1:0 eduseisust ja asus ka võõrsil 1:0 juhtima. Prantslaste edu püsis kuni 61. minutini, mil Karim Benzema suutis kehakontakti abil PSG puurivahi Gianluigi Donnarumma lahtilöögil eksima sundida ja avas hispaanlaste skoori. 76. ja 78. minutil lõi Benzema veel kaks väravat ja nii pääseski veerandfinaali Real.

Pochettino väidab, et kohtunikud poleks tohtinud Benzema avaväravat lugeda.

„Ma arvan, et jalgpallis juhtub asju, mis lihtsalt juhtuvad, neid ei saa kontrollida. Usun, et Donnarumma vastu tegi Benzema vea ja kui VAR oleks seda osa vaadanud, räägiks me nüüd millestki muust - hoopis Reali väljalangemisest,“ sõnas argentiinlane.