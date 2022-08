Kaia Kanepi alustas Washingtoni turniiri kindla võiduga

Kanepil on turniiril kuues asetus. Kõrgeima paigutusega mängija on maailma seitsmes reket Jessica Pegula (WTA 7.), kes sai avaringis jagu Hailey Baptiste`ist (WTA 148.) kindlalt, 6 : 2, 6 : 2. Teise asetusega on nooruke britt Emma Raducanu (WTA 10.) ja kolmanda paigutusega endine esireket Simona Halep (WTA 16.).