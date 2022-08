VIDEO | Jõhker kiirus! Vaata, kuidas on kihutada Hyundai ralliautoga Soome MM-etapi kiiruskatsel

„Mis tunne on Hyundai Rally2 autoga sõita? Siin on minu vaade tüüpilisele Soome kiiruskatsele. Esimene pool on kiire ja sujuv, teises osas on mõnusad väikesed hüpped. See on põhjus, miks ma armastan oma tööd,“ kirjutas Paddon video juurde.