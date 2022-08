Ajalugu teinud Karolin Kaivoja naaseb jalgpalli EMilt võimsate emotsioonidega: see tunne on täiesti kirjeldamatu

Kaivoja sõnul tundis ta end finaalmängu eel pingevabalt ning eestlanna sai täielikult nautida kogu staadionil valitsenud atmosfääri ja olustikku. „Kuigi staadion oli meie saabudes veel tühi, siis sinna astudes sain kohe aru, et Wembley on ikka võimas koht. See tunne, mis oli pärast avavile kõlamist ja kogu seda rahvast nähes, on täiesti kirjeldamatu. Midagi sellist pole mina varem tundnud ja see tõi pisara silma,“ rääkis Kaivoja. „See on miski, mille nimel olen tööd teinud ja kuhu olen tahtnud jõuda. Kui poodiumil oma medali kätte sain, siis oli väga võimas tunne,“ lisas ta.